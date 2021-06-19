Головкин и Мурата проведут объединительный поединок в Токио
Мунгуйя оказался легче Шереметы накануне боя
Средневесы встретятся в Эль-Пасо
09:13
Шеремет и Мунгуйя / фото - DAZN
Накануне поединка между поляком Камилом Шереметой (21-1, 5 КО) и Хайме Мунгуйя (36-0, 29 КО) боксеры провели официальную процедуру взвешивания.
Мексиканец оказался на 100 грамм легче поляка перед встречей 19 июня в Эль-Пасо, США.
Результаты взвешивания:
Камил Шеремета – 72,5 кг
Хайме Мунгуйя – 72,4 кг
Шеремета ранее поделился ожиданиями от боя против Мунгуйя.