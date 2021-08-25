Большой бой для Украины. Деревянченко и «наследник Канело» должны договориться о поединке до 17 сентября
Мунгуйя принял бой против Деревянченко
Боксеры могут встретиться 17 сентября
08:58
Хайме Мунгуйя / фото - Boxing Scene
Непобежденный мексиканский боксер Хайме Мунгуйя (37-0, 30 КО) готов встретиться в ринге с экс-претендентом на пояс чемпиона мира Срегеем Деревянченко (13-3, 10 КО). Боксеры могут подраться 17 сентября за право оспорить титул WBC, который принадлежит Джермаллу Чарло (31-0, 22 КО). Слова Хайме приводит Boxing Scene.
«Всегда мечтал сразиться за титул WBC. Так что если нужно боксировать с Деревянченко, то я в деле. Думаю, этот бой поможет мне набраться максимум опыта, ведь Сергей очень сильный оппонент, который ранее дрался с элитными бойцами дивизиона. А победа над таким оппонентом повысит уверенность болельщиков в моих силах. Этот бой однозначно пойдёт мне на пользу. Думаю, я одержу победу».
Чарло в сентябре прошлого года решением судей победил украинского претендента.
Сам Джермалл намерен осенью провести бой против лидера рейтинга Р4Р.
Комментарии 1