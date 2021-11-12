Головкин: «Мурата – выдающийся чемпион. Мы подарим фанатам отличный бой»
Мурата: «Поединок с Головкиным определит мое место в среднем весе и истории бокса»
Японский средневес в предвкушении выхода в ринг с титулованным казахом
10:58
Риота Мурата / Фото - ringside24.comЧемпион мира по версии в среднем дивизионе WBA Super Риота Мурата (16-2, 13 КО) поделился ожиданиями относительно грядущего поединка с обладателем титула IBF Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).
Цитирует Мурату The Ring.
«Вся моя любительская и профессиональная карьера была подготовкой к бою против Геннадия Головкина. Этот поединок определит мое место в среднем весе и истории бокса. Головкин задает стандарты в дивизионе. Я считаю, что его никто не смог победить. Я уважаю его».
«Из-за пандемии я не дрался почти два года, но хорошо использовал это время. Я усердно работал со своими тренерами над улучшением физических кондиций и увеличением ударной мощи. Я очень горд, что Япония принимает этот бой. Это большая честь для меня».
Напомним, поединок Головкин – Мурата состоится 29 декабря в Японии на 37-тысячной арене Saitama Super Arena.
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