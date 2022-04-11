Мурата: «Технически Головкин превосходил меня»

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Бывший чемпион мира в среднем весе Риота Мурата (16-3, 13 KO) поделился своими впечатлениями от объединительного боя с обладателем титулов WBA и IBF Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 KO).

Мурату цитирует ресурс ringnews24.com:

К тому же он часто разбивал мою защиту солидным джебом и хуками с дальней дистанции. Я сделал все, что мог, и верю, что смог показать свой максимум. Но Головкин грамотно продолжал менять углы своих ударов, демонстрируя более высокую точность».