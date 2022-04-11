Брэдли: «Головкин ужасно выглядел в начале боя с Муратой. Канело остановит GGG в поздних раундах»
Мурата: «Технически Головкин превосходил меня»
Японец поделился своими впечатлениями от объединительного боя с казахстанцем
14:00
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в среднем весе Риота Мурата (16-3, 13 KO) поделился своими впечатлениями от объединительного боя с обладателем титулов WBA и IBF Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 KO).
Мурату цитирует ресурс ringnews24.com:
«Я думал, что мои удары по корпусу были эффективными против Головкина. Технически он превосходил меня. Я глубоко осознал это по ходу поединка. Мои удары по корпусу могли причинить Головкину урон, однако он нивелировал эффект моих бомбардировок, периодически регулируя дистанцию, из-за чего я не мог атаковать его торс.
К тому же он часто разбивал мою защиту солидным джебом и хуками с дальней дистанции. Я сделал все, что мог, и верю, что смог показать свой максимум. Но Головкин грамотно продолжал менять углы своих ударов, демонстрируя более высокую точность».
Геннадий Головкин победил Риоту Мурату техническим нокаутом.