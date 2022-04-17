Усик продолжает эксперименты со стилем
Мурер: «Джошуа должен драться с Усиком в углу»
Американец считает, что AJ не победит украинца
14:30
Фото: boxingscene.com
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Майкл Мурер в интервью FightHype.com заявил, что бывший лидер супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) не победит обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) в реванше, если снова попытается боксировать с ним.
«Усик – отличный боксер. Чтобы победить такого бойца, с ним необходимо драться. Ты должен нивелировать его размах рук и драться с ним в углу. Забудьте о дистанции».
Расс Анбер высказался о предстоящем реванше Александра Усика с Энтони Джошуа.
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