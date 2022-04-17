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Мурер: «Джошуа должен драться с Усиком в углу»

Американец считает, что AJ не победит украинца
Бокс Профессиональный бокс
14:30
Мурер: «Джошуа должен драться с Усиком в углу»
Фото: boxingscene.com

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Майкл Мурер в интервью FightHype.com заявил, что бывший лидер супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) не победит обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) в реванше, если снова попытается боксировать с ним.

«Усик – отличный боксер. Чтобы победить такого бойца, с ним необходимо драться. Ты должен нивелировать его размах рук и драться с ним в углу. Забудьте о дистанции».

Расс Анбер высказался о предстоящем реванше Александра Усика с Энтони Джошуа.

Рене Тер Велде
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Александр Усик Энтони Джошуа

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