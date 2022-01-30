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«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика

Лоуренс заинтригован, к чему же это приведет
Бокс Профессиональный бокс
22:22
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
Фото: Instagram

Чемпион WBO в крузервейте Лоуренс Околи (17-0, 14 KO) в интервью Talk SPORT рассказал, как поражение от Александра Усика (19-0, 13 KO) повлияло на Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):

Да, он определенно изменился. Даже не только на тренировках, просто в жизни у него другой фокус. То, о чем он говорит, и многое другое, так что будет интересно посмотреть.

Но, в конце концов, бокс – это спорт, мы любим его, и в нем есть блеск, гламур и все такое. Но реальность такова, что мы боксировали на Олимпийских играх бесплатно против убийц со всего мира только ради удовольствия, славы и стать победителями. Чтобы достичь максимума, и я чувствую, что с AJ ничего не изменилось.

Напомним, что реванш украинца и британца может пройти в начале лета.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Лоуренс Околи Энтони Джошуа Александр Усик - Энтони Джошуа

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