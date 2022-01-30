Кальзаге: «Я бы хотел увидеть бой Фьюри – Джошуа, но Усик – хитрый боец»
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
Лоуренс заинтригован, к чему же это приведет
22:22
Фото: Instagram
Чемпион WBO в крузервейте Лоуренс Околи (17-0, 14 KO) в интервью Talk SPORT рассказал, как поражение от Александра Усика (19-0, 13 KO) повлияло на Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Да, он определенно изменился. Даже не только на тренировках, просто в жизни у него другой фокус. То, о чем он говорит, и многое другое, так что будет интересно посмотреть.
Но, в конце концов, бокс – это спорт, мы любим его, и в нем есть блеск, гламур и все такое. Но реальность такова, что мы боксировали на Олимпийских играх бесплатно против убийц со всего мира только ради удовольствия, славы и стать победителями. Чтобы достичь максимума, и я чувствую, что с AJ ничего не изменилось.
Напомним, что реванш украинца и британца может пройти в начале лета.
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