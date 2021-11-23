Красюк объяснил выбор соперника для Беринчика
Мы чего-то не знаем о его сопернике? Беринчик в рамках подготовки к бою валит деревья в Карпатах
Украинский боксер уже в декабре сразится с бывшим претендентом на титул чемпиона мира
14:55
Денис Беринчик / Фото: Инстаграм
Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) продолжает готовиться к следующему бою в Карпатах.
В перерыве между тренировками Денис занимается хобби – с металлоискателем ищет различные ценные вещи. Во время одной из таких прогулок Беринчик свалил два дерева.
Напомним, 18 декабря в Броварах Беринчик проведет бой против россиянина Исы Чаниева (15-3, 7 КО).
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