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Мы рождены в Украине. И мы заряжены побеждать! – СЕО Париматч Украина

Украинцы – это новые супергерои!
Бокс
13:31
Мы рождены в Украине. И мы заряжены побеждать! – СЕО Париматч Украина

Parimatch Ukraine и Александр Усик обратились к украинцам с мощным победоносным призывом в новой совместной кампании в поддержку Украины

Украинцы – это новые супергерои. Те, кто изо дня в день открывают новые скрытые суперсилы и сверхвозможности. Мужество, стойкость и смелость украинской нации удивляют весь мир, а единством – восхищаются. Жители страны вопреки обстоятельствам создают то, что силой не отобрать – победу свободной нации.

Parimatch Ukraine, первая легальная букмекерская компания с украинскими корнями, и Александр Усик, украинский чемпион по боксу в сверхтяжелом весе, обратились ко всем гражданам Украины с мощным и победоносным призывом – «Рождены в Украине – Заряжены побеждать».


«Мы знаем, что Украина начинается с каждого. И каждый делает все возможное для общей победы: наши мужественные воины ведут ожесточенные бои за Украину, смелые волонтеры помогают в режиме 24/7 тем, кому это крайне необходимо. Спортсмены принимают участие в благотворительных матчах за мир и приобщаются к громким рекламным кампаниям в поддержку нашей страны. Вместе мы верим и приближаем победу. Бизнесу следует сохранять холодный ум, взвешенность решений и ответственность перед страной. Защищать экономический и цифровой фронт»,
 – отметила Наталья Гилевич, СЕО Parimatch Ukraine.

Parimatch Ukraine – это украинский бизнес. Компания гордится украинскими корнями и категорически осуждает военную агрессию в сторону Украины. Обязанность национального бизнеса сегодня: возобновить работу, соблюдать все финансовые обязательства перед государством и поддерживать моральный дух наших граждан.

Parimatch – рождены в Украине. Заряжены побеждать!

 


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Новости: Бокс

Мы рождены в Украине. И мы заряжены побеждать! – СЕО Париматч Украина
Мы рождены в Украине. И мы заряжены побеждать! – СЕО Париматч Украина
13:31
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