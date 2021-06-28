«На это раз так долго не продлится». Уайлдер уверен в своей победе нокаутом над Фьюри

Третий поединок супертяжеловесов пройдет 24 июля

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер / Фото: Bleacher Report

24 июля нас ожидает третий поединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и экс-обладателя пояса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO).



В своем Instagram «Бронзовый бомбардировщик» опубликовал промо поединка с лаконичной подписью, намекающий на досрочную победу в предстоящем титульной поединке. Отметим, что американец является одним из мощнейших панчеров дивизиона:

На этот раз так долго не продлится.

Ранее Фьюри рассказал, что позволило ему перехватить инициативу в поединке с Уайлдером.