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На кону второго поединка Усика и Джошуа будет стоять впечатляющая сумма

Саудиты готовы выложить почти 120 миллионов долларов
Бокс Профессиональный бокс
29 марта 21:53
На кону второго поединка Усика и Джошуа будет стоять впечатляющая сумма
Фото: sportingfee.com

Стала известна вероятная дата проведения реванша обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Daily Mail сообщает, что наиболее вероятна организация поединка 25 июня, а местом будет Саудовская Аравия. Издание информирует, что 28 марта было достигнуто соглашение сторон, а на кону будет стоять внушительная сумма – почти 120 миллионов долларов.

Отмечается, что гонорар украинца составит не менее 50% от призового фонда. Напомним, что именно в Саудовской Аравии Джошуа взял реванш у Энди Руиса (34-2, 22 KO) три года назад.

Усик рассказал, что делает тебя человеком.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

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