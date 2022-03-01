Промоутер Фьюри: «Уайт не придет на пресс-конференцию»
На пресс-конференции боя Фьюри – Уайт Тайсон провел самую странную битву взглядов
Посмотрел в глаза пустому месту на радость публики
18:59
Фото: Top Rank
В Лондоне состоялась пресс-конференция накануне поединка Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллиана Уайта (28-2, 19 KO).
Чемпион WBC провел одну из самых странных битв взглядов в истории – пришлось смотреть в глаза пустому месту. Ну, хоть публике понравилось.
Пока в Британии готовятся к боксерским поединкам, украинские бойцы берут в руки оружие и становятся на защиту своей страны.
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