На российского боксера напал медведь. Боец убил животное, но сам находится в коме

Илья Медведев просто возвращался с рыбалки

23-летний российский боксер Илья Медведев стал жертвой нападения дикого медведя в Тюменской области.

Медведев возвращался с рыбалки в компании двоих мужчин – 41 года и 48 лет. Внезапно на них напал медведь, который убил мужчину 48 лет. Затем медведь набросился на Илью, однако тот сумел дать отпор животному, заколов его ножом. Сам же боксер получил серьезные рваные раны головы и конечностей.

Третий мужчина, который не пострадал, доставил Илью в больницу, где его ввели в состояние искусственной коммы. По словам врачей, здоровью спортсмена ничего не угрожает, однако его ждет длительный процесс реабилитации.

Расходы на лечение покроют Федерация бокса России и Международная ассоциация бокса (AIBA).

На любительском ринге Медведев провел 21 поединок, в которых одержал 11 побед и потерпел 10 поражений.