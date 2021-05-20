Джошуа – Фьюри: «Зачем объявлять миру, что мы проводим бой, если был суд с Уайлдером?»
На свежем воздухе с огромными бетонными плитами. Уайлдер готовится к Фьюри
Экс-чемпион мира тренируется перед реваншем
20 мая 20:50
Деонтей Уайлдер / фото - CNW
Экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) провел тренировку на открытом воздухе, которая частично была снята на камеру. «Бронзовый Бомбардировщик» в качестве тяжелых весов использовал бетонные плиты и поупражнялся с тренером на лапах в ринге около леса.
Напомним, американец выиграл суд и обязал Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) дать ему 3-й бой.
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