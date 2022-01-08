Джо Смит: «Бивол – парень, который на самом деле меня побил»
На замену Каллуму Джонсону. Стало известно имя нового соперника Джо Смита
Ивент, как и планировалось, состоится в Вероне
08 января 11:22
Джо Смит-младший / Фото - boxingscene.comНакануне стало известно, что британский полутяжеловес Каллум Джонсон (20-1, 14 КО) заразился коронавирусом и не сможет 15 января выйти в ринг против чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе американца Джо Смита-младшего (27-3, 21 КО).
Обнародовано имя нового соперника Смита-младшего. Им стал его соотечественник Стив Джеффрард (18-2, 12 KO). Об этом сообщает boxingscene.com.
Бой, как и планировалось, состоится 15 января на арене Turning Stone Resort & Casino в Вероне (штат Нью-Йорк, США).
Напомним, в андеркарде вечера бокса в Вероне выступит украинский супертяжеловес.
Комментарии 0