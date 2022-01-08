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02:00 Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
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На замену Каллуму Джонсону. Стало известно имя нового соперника Джо Смита

Ивент, как и планировалось, состоится в Вероне
Бокс Профессиональный бокс
08 января 11:22
На замену Каллуму Джонсону. Стало известно имя нового соперника Джо Смита
Джо Смит-младший / Фото - boxingscene.com
Накануне стало известно, что британский полутяжеловес Каллум Джонсон (20-1, 14 КО) заразился коронавирусом и не сможет 15 января выйти в ринг против чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе американца Джо Смита-младшего (27-3, 21 КО).

Обнародовано имя нового соперника Смита-младшего. Им стал его соотечественник Стив Джеффрард (18-2, 12 KO). Об этом сообщает boxingscene.com.

Бой, как и планировалось, состоится 15 января на арене Turning Stone Resort & Casino в Вероне (штат Нью-Йорк, США).

Напомним, в андеркарде вечера бокса в Вероне выступит украинский супертяжеловес.

Владимир Кириченко
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Джо Смит Каллум Джонсон

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