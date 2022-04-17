Мурер: «Джошуа должен драться с Усиком в углу»
На жену Усика готовилось покушение в Крыму из-за украинского флага
Катерина показывала гражданскую позицию, что могло стоить ей жизни
19:17
Александр и Катерина Усик / Фото: Instagram
Жена обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Катерина Усик рассказала, как изменилось к ней отношение после аннексии Крыма россией:
Я жила в Крыму при России до 2017 года. Я ездила постоянно с украинским флагом на машине и мне ее обещали взорвать. Ко мне подошел знакомый и говорит: «Катя, мне передали, если ты не снимешь флаг Украины — машину взорвут». Но, естественно, никто ничего не сделал.
Супертяжеловес продолжает экспериментировать со своим стилем.
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