Иноуэ намерен сменить дивизион
Началась работа об организации реванша Иноуэ – Донэйр
Вероятно, поединок состоится в Японии
17:50
Иноуэ - Донэйр / Фото: CBS Sports
Промоутеры чемпионов легчайшего веса, 28-летнего японца Наои Иноуэ (22-0-0, 19 KO) и 39-летнего филиппинца Нонито Донэйра (42-6-0, 28 KO) начали работать над реваншем, сообщает BoxingScene.com
со ссылкой на слова промоутера Донэйра Ричард Шаффера.
«Без всяких сомнений этот бой, который мы, и Нонито хотим организовать. У нас не возникнет никаких проблем с боем в Японии. Донэйр готов опять войти в логово льва».Напомним, первый бой японца и филиппинца прошел в ноябре 2019 года в финале Всемирной боксерской суперсерии, и тогда Иноуэ выиграл единогласным решением судей. Тот бой затем получил награду «Бой года».
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