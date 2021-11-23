«Это то, чего бы хотел Тайсон». Промоутер все еще надеется на бой Фьюри с Усиком
Надежда китайского бокса: «Усик – отличный боец, обладающий уникальным стилем»
Чжилей не ожидал, что украинец сможет победить Джошуа
10:59
Чжан Чжилей / Фото: ringtv.com
38-летний китайский супертяжеловес Чжан Чжилей (22-0-1, 17 КО) заявил, что его удивила победа чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Энтони Джошуа
(24-2, 21 КО).
«Это было яркое выступление. Я никогда не ожидал, что кто-нибудь из крузеров поднимется в супертяжелый вес и победит чемпиона мира. Этот бой многому меня научил.
Я знаю Усика еще с тех пор, как он был любителем и выступал на Олимпиаде. Я начал следить за ним в тот момент. Он перешел в профи, стал чемпионом мира и поднялся в весе. Так что Усик – отличный боец, обладающий уникальным стилем».
Напомним, ранее спарринг-партнер Тайсона Фьюри рассказал, что нужно Джошуа для победі над Усиком.
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