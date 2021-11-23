Надежда китайского бокса: «Усик – отличный боец, обладающий уникальным стилем»

Чжилей не ожидал, что украинец сможет победить Джошуа





Чжан Чжилей / Фото: ringtv.com

38-летний китайский супертяжеловес Чжан Чжилей (22-0-1, 17 КО) заявил, что его удивила победа чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2, 21 КО).



«Это было яркое выступление. Я никогда не ожидал, что кто-нибудь из крузеров поднимется в супертяжелый вес и победит чемпиона мира. Этот бой многому меня научил. Я знаю Усика еще с тех пор, как он был любителем и выступал на Олимпиаде. Я начал следить за ним в тот момент. Он перешел в профи, стал чемпионом мира и поднялся в весе. Так что Усик – отличный боец, обладающий уникальным стилем».

Напомним, ранее спарринг-партнер Тайсона Фьюри рассказал, что нужно Джошуа для победі над Усиком.