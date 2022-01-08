«Фьюри, Джошуа и Уайлдер вообще без навыков». Легендарный супертяж жестко прошелся по топам хэвивейта
Накануне реванша с Усиком Джошуа тренирует не только тело, но и мозг
Британец в Дубае играет в шахматы гигантскими фигурами
08 января 19:30
Фото: Twitter
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) славно проводит время в Дубае.
Британец уже начал подготовку к предстоящему реваншу с Александром Усиком (19-0, 13 KO) с чемпионом крузервейта. Но и для развлечений время у Энтони находится. AJ сыграл в шахматными здоровенными фигурами. Посмотрим, может тактику заготавливает:
Напомним, что накануне второго поединка с украинцем у Джошуа произошла замена в тренерском штабе.