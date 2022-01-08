Накануне реванша с Усиком Джошуа тренирует не только тело, но и мозг

Британец в Дубае играет в шахматы гигантскими фигурами

Фото: Twitter

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) славно проводит время в Дубае.



Британец уже начал подготовку к предстоящему реваншу с Александром Усиком (19-0, 13 KO) с чемпионом крузервейта. Но и для развлечений время у Энтони находится. AJ сыграл в шахматными здоровенными фигурами. Посмотрим, может тактику заготавливает:

Напомним, что накануне второго поединка с украинцем у Джошуа произошла замена в тренерском штабе.