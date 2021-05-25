Накатани – бое Ломаченко и Лопеса: «Многие говорят о судьях, но я не понимаю, как они могут помочь, если ты проигрываешь»

Японец оценил бой украинца и американца

Василий Ломаченко и Масайоши Накатани / Фото - Todayuknews Пятый номер рейтинга WBO в легком весе Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) оценил бой Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО): «Это был хороший бой. Но было ощущение, что Ломаченко двигается не так, как обычно. Особенно в первой половине боя – слишком мало шагов. Многие говорят о судействе, но я не понимаю, как они могут помочь, если ты проигрываешь». Бой Ломаченко – Накатани состоится 26 июня в Лас-Вегасе. Это будет первый поединок украинца после поражения от Лопеса. «Я уверен в себе – я нокаутирую тебя, Ломаченко». Накатани даже сказал каким ударом.