Накатани уже три дня в Лас-Вегасе. И не скрывает – есть вещь, которая беспокоит его перед боем с Ломаченко

Японец готовится к самому сложному тесту в карьере

Интервью

Масайоши Накатани / Фото - teiken.com

Он боксировал с Теофимо Лопесом. Нокаутировал Феликса Вердехо. Но теперь у него в соперниках один из лучших бойцов последних лет – Василий Ломаченко.

Масайоши Накатани пытается быть готовым во всеоружии. Он вылетел из Японии 19 июня. И каждый день дает короткий комментарий Teiken Gym о том, как проходит его время в Лас-Вегасе.

Главный вывод – японец удивлен от того, насколько в США жарко. Говорят, днем температура достигала 45°С. А это действительно много. Но во время самого поединка не должно быть проблем – особенность пустынного климата в том, что к ночи температура заметно снижается.

Что еще говорил Накатани:







Перед вылетом

«Я вылетаю в США. Я хорошо поработал и нахожусь в хороших кондициях. К тому же, сейчас я вместе с Субару (Мурата – еще один боксер из Японии). Поддержка от Teiken Gym (промоутеров) отличная. Думаю, мы можем устроить отличный бой. Так что следите».

После прилета

«В самолете я отдыхал: смотрел фильмы, читал книги. В Лас-Вегасе жарче, чем мне казалось. Я был немного удивлен такой жарой. Подобного не встретишь даже в Японии. Думаю, это правда. По поводу гостиницы – она та же, что и в прошлый раз. Так что это проще в плане адаптации, это помогает. В прошлый раз я не мог даже выйти из отеля из-за «пузыря». Сейчас ограничения не настолько жесткие, так что нет такого давления. Можно подойти к бою без стресса».

Фильм о бое Ломаченко – Накатани:

«Сегодня был мой первый день в зале после прилета в США. Это уже второй для меня приезд в Лас-Вегас, так что я уже знаю приблизительное расстояние к тренировочному залу, от этого чувствую себя спокойнее в дороге. В зале поработал, получилось провести хорошую тренировку и не слишком утомить тело. Это была хорошая тренировка для того, чтобы посмотреть на влияние окружения, потому что здесь очень жарко».

21 июня, второй день в Лас-Вегасе

«Я хорошо справился со сменой часовых поясов, так что день был удачным. Я нахожусь в хорошей форме, могу с положительными мыслями думать о поединке. Есть много вещей, которые нужно сделать до самого боя: пройти обследование, сделать фото для рекламы. Хотелось бы завтра не отвлекаться».

Помимо этого, 21 июня Накатани прошел мед. обследование, сдал ПРЦ-тест – все в норме. А это значит, что поединок все ближе и ближе.

Бой Ломаченко – Накатани пройдет в ночь с 26 на 27 июня. Японец является действующим обладателем титула WBO Inter-Continental в легком весе.

Украинец высказался относительно уровня своего соперника.



