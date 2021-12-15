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Нам стоит чего-то ждать? Владимир Кличко возобновил спарринги
Украинец показал, в какой форме находится
15 декабря 07:33
Фото: Инстаграм
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе 45-летний украинец Владимир Кличко опубликовал в социальных сетях фото и видео со своего спарринга.
Wladimir Klitschko back sparring at age 45…— Michael Benson (@MichaelBensonn) December 14, 2021
Klitschko pic.twitter.com/CISXJaMxXJ
Напомним, свой последний поединок Кличко провел в апреле 2017 года, уступив Энтони Джошуа.
Ранее работающий с Тайсоном Фьюри промоутер Боб Арум заявил, что не верит в возвращение Кличко в профессиональный бокс.