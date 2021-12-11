Наоя Иноуэ – Аран Дипаэн. Онлайн трансляция

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Наоя Иноуэ

14 декабря в Японии чемпион мира по версиях WBA и IBF в легчайшем весе Наоя Иноуэ (21-0, 18 КО) проведет поединок против тайца Арана Дипаэна (12-2)



Иноуэ после победы во Всемирной боксерской суперсерии нокаутировал Джеймса Молони и Майкла Дасмариньяса.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 10:00.