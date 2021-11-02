Наша последняя надежда! Захареев обеспечил себе медаль чемпионата мира

Украинец раздельным решением судей выиграл у казаха Шимбергенова

Юрий Захареев / Фото: XSPORT

Последний представитель сборной Украины на чемпионате мира по боксу Юрий Захареев выиграл четвертьфинальный бой у казаха Асланбека Шимбергенова.



Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 18 лет стал чемпионом мира.

Украинец в напряженном поединке завоевал победу раздельным решением судей – 3:2 (30:27, 30:27, 28:29, 29:28, 28:29). Отметим, что до финального раунда была ничья, но в третьей 3-минутке украинец выглядел посвежее и активнее шел в наступление. Выходом в полуфинал Захареев обеспечил себе минимум бронзу чемпионата мира, а с ней и 25 тысяч долларов.

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