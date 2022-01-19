Нашел слабое место Усика? Джошуа продолжает тренировать удар по печени

Британец усердно работает в зале

Фото: Twitter

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) интенсивно готовится к предстоящему реваншу с Александром Усиком (19-0, 13 KO).



Британец на последних тренировках отрабатывает комбинации с силовыми ударами по печени. AJ нашел слабое место украинца и это принесет ему победу? Или просто пробует что-то новое от безысходности…

Отметим, что Усик может вместо реванша с Джошуа в следующем поединке провести бой за «абсолюта» с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).