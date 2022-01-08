Анатолий Ломаченко претендовал на звание тренера года по версии WBA. Определился обладатель награды

Им стал наставник абсолютного чемпиона мира

Фото: FanDay

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назвала имя лучшего тренера 2021 года.

Им стал мексиканец Эдди Рейносо, самым известным подопечным которого является абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, а также самый кассовый боксер современности Сауль Альварес.

Помимо этого, Рейносо работает с супертяжеловесами Энди Руисом и Френком Санчесом, а также звездой легкого дивизиона Райаном Гарсией.

Отметим, что в номинации «Тренер года» Рейносо обошел украинца Анатолия Ломаченко, который, в отличии от своего мексиканского коллеги, концентрируется исключительно на работе с сыном Василием. Других же боксеров он иногда консультирует.