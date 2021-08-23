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Наставник Спенса: «Эррол сломал бы Пакьяо ребра»

Деррик Джеймс уверен в досрочной победе своего подопечного над легендарным филиппинцем
Бокс Профессиональный бокс
13:50
Наставник Спенса: «Эррол сломал бы Пакьяо ребра»
Эррол Спенс / Фото - badlefthook
Наставник чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем дивизионе Эррола Спенса (27-0-0, 21 KO), Деррик Джеймс в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing, заявил, что его подопечный мог бы разобрать на части легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) в очном поединке с ним.

«Эррол победил бы досрочно. Думаю, сломал бы Пакьяо ребра. Эррол был бы слишком мощным и сильным для Пакьяо. Мэнни нужно навязывать драку, сразу же дать понять, что ты больше и сильнее. Йорденис Угас это сделал. Он наседал, давил. Он разрушил ритм Пакьяо. Нельзя на ринге разрешать Пакьяо демонстрировать свое величие. Угас с этим справился. Он выглядел невероятно».


Напомним, что 21 августа Спенс должен был боксировать с Пакьяо, однако снялся с поединка из-за травмы глаза. Титулованного американца заменил кубинец Йорденис Угас (27-4, 12 КО), который победил Пакьяо единогласным решением судей.
Владимир Кириченко
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Теги

Эррол Спенс Мэнни Пакьяо Йорденис Угас Мэнни Пакьяо – Йорденис Угас

Комментарии 1

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23 августа 2021г. 15:21
Началось кудкудахтание. Да на месте Угаса, Эрол бы ... и тра-ля-ля
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