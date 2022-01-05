Чемпиону мира Захарееву подарили Volkswagen
Наставник Захареева получил солидную денежную премию от руководства ФБУ
Игорь Юрескул воспитал спортсмена, вошедшего в историю бокса
18:23
Игорь Юрескул / Фото - ФБУТренер чемпиона мира среди любителей Юрия Захареева, Игорь Юрескул, получил 10 тысяч долларов от руководства ФБУ (Федерация бокса Украины).
Цитирует вице-президента ФБУ Дмитрия Петровского официальный сайт Федерации.
«С большим удовольствием от имени Владимира Степановича Продивуса хочу поздравить одного из ведущих тренеров в современном украинском боксе Игоря Юрескула с победой его подопечного на чемпионате мира в Белграде и передать ему денежную премию».
«Полностью уверен, что сильного спортсмена способен воспитать только сильный тренер. Хочу пожелать Игорю Александровичу дальнейших побед его учеников и новых высот».
Напомним, что Захареев – первый в истории боксер, который выиграл молодежное и взрослое мировое первенство за один год.
Захареев стал победителем ЧМ-2021 в весовой категории до 71 кг, став самым молодым чемпионом мира в истории Украины.