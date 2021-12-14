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Настырный парень. Хэйни вновь заявил о желания выйти в ринг с Камбососом
Американец готов отобрать титул у обидчика Лопеса
14 декабря 09:22
Девин Хэйни / Фото - sportingnewsЧемпион мира по версии WBC в легком дивизионе Девин Хэйни (27-0, 15 KO) в Twitter выразил переживания по поводу того, что его могут лишить возможности выйти в ринг с абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).
«Фанаты, люди, не позволяйте им обманом лишить меня возможности подраться за титул абсолютного чемпиона. Если кто-то и заслуживает этого, то это я!».
Ранее сообщалось, что глава Matchroom Boxing Эдди Хирн намерен организовать поединок между Хэйни и Камбососом.
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