Настырный парень. Хэйни вновь заявил о желания выйти в ринг с Камбососом

Американец готов отобрать титул у обидчика Лопеса



Девин Хэйни / Фото - sportingnews

«Фанаты, люди, не позволяйте им обманом лишить меня возможности подраться за титул абсолютного чемпиона. Если кто-то и заслуживает этого, то это я!».

Чемпион мира по версии WBC в легком дивизионе(27-0, 15 KO) ввыразил переживания по поводу того, что его могут лишить возможности выйти в ринг с абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории(20-0, 10 KO).Ранее сообщалось, что глава Matchroom Boxing