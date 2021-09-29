Назревает большой скандал. Камбосос не соглашался на перенос боя с Лопесом

Джордж уже привлек адвоката, который намерен забрать поединок у Triller

Джордж Камбосос / Фото: Triller

Претендент на чемпионский титул по версии IBF в легком весе австралиец Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) не соглашался на перенос боя с абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) с 4 на 16-е октября. Об этом сообщил портал boxingscene.com со ссылкой на адвоката боксера Грега Смита.



«Triller нарушили условия контракта, солгав IBF, что Камбосос согласен перенести бой, а еще они пытались вынудить Камбососа подписать дополнение к договору, не соответствующее правилу IBF 10.F.1. В соответствии с вышеизложенным, Камбосос не остается другого выбора, как заявить в IBF, что компания Triller, не выполнила условия контракта. В соответствии с правилом 10.F.2 компания Triller должна быть объявлена дефолтной и в отношении нее должны наложить запрет на участие каких-либо промоутерских торгах».

Также юрист Камбососа уверен, что в Triller обманом заставили Лопеса согласиться на перенос боя.

«Камбосос проинформирован и считает, что Лопес подписал правку к своему контракту 22-го сентября 2021 года, до этого представители Triller предоставили ему ложные сведения, что Камосос подписал аналогичный документ. Отметим, что Triller не подписал экземпляр документа, который был передан в IBF».

Напомним, ранее поединок между Лопесом и Камбососом официально перенесли с 4 октября в MSG в Нью-Йорке на 16-е октября в Barclays Center в Бруклине.