Чемпион крузервейта после работы с Джошуа решил пойти по пути Усика. А Энтони ему в этом помогает
Не Альварес. Белью назвал украинца лучшим боксером 2021 года
Британец восхищается победой Усика над Джошуа
21:15
Фото: Matchroom
Экс-чемпион мира Тони Белью в эфире DAZN Boxing Show назвал лучшего боксера 2021-о года:
Каждый бой, в котором Канело принимал участие, он был явным фаворитом. Я назову парня, не все могут с этим согласиться, который подходил к поединку в статусе андердога. Он приближался к одному из важнейших боев в карьере, а все только и делали, что вешали на него ярлык «крузера».
Он лучший в крузервейте за всю историю. Александр Усик, вот мой выбор. Его выступление на том ивенте было феноменальным. Он сделал, что должен был с огромным и не менее хорошим бойцом – Энтони Джошуа. Я думаю, что украинец будет становится только сильнее и лучше после этого.
Даже несмотря на то, что он меня знатно отделал, я должен признать – он великолепен.
Напомним, что пока Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) тренируется с чемпионом в крузервейте, Александр Усик (19-0, 13 KO) проводит отдых с семьей на горнолыжном курорте.