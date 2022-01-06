Не Альварес. Белью назвал украинца лучшим боксером 2021 года

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Экс-чемпион мира Тони Белью в эфире DAZN Boxing Show назвал лучшего боксера 2021-о года:



Он лучший в крузервейте за всю историю. Александр Усик, вот мой выбор. Его выступление на том ивенте было феноменальным. Он сделал, что должен был с огромным и не менее хорошим бойцом – Энтони Джошуа. Я думаю, что украинец будет становится только сильнее и лучше после этого.

Даже несмотря на то, что он меня знатно отделал, я должен признать – он великолепен.