Не боятся конкуренции с Ломаченко. Бой Лопес – Камбосос хотят провести в один день с поединком украинца

Хирн заявил, что это ближайшая свободная дата

Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн, которой перешло право на организацию боя абсолютного чемпиона в легком веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO), в интервью Youtube каналу iFL TV сообщил, когда планируется провести поединок:

Я хочу провести бой в субботу, ведь это невероятного масштаба событие. 13 ноября на DAZN пройдет вечер бокса во главе с Мунгией, 20 – Портер с Кроуфордом, ходят слухи о возвращении Райана Гарсии 27. Дальше идет 4 и 11 декабря. Не думаю, что 4 декабря свободно – Хэйни должен тогда провести свой бой. 11 должен быть бой Ломаченко, но в этом нет проблем, мы не боимся такой конкуренции.

Интересно, что Орландо Салидо, с которым Ломаченко также в свое время хотел провести реванш, в 2017 году провернул нечто подобное. Тогда мексиканец, вместо того, чтобы встретиться с украинцем подрался с ним в один день. Василий уничтожил Гильермо Ригондо, а мексиканец уступил Мигелю Роману и завершил карьеру.

Напомним, что 11 декабря экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) должен разделить ринг с бывшим чемпионом IBF.