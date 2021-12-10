«Не будешь топом, если не подерешься со мной». Ломаченко дал огня в большом интервью

Дал понять – ему понравилось сравнение с Лордом Волан-де-Мортом

Василий Ломаченко / Фото - Boxing Scene

Бывший король рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории возвращается в ринг боем против Ричарда Комми.

Это будет лишь второй бой украинца после шокирующего поражения от Теофимо Лопеса, который лишил Ломаченко трех поясов легкого веса.

В первом поединке после той неудачи украинец стал первым человеком, который сумел нокаутировать крепкого Масайоши Накатани. Он сделал громкое заявление против боксера, с которым Лопес прошел всю дистанцию.

Казалось, что бой против Комми должен помочь Ломаченко заполучить реванш с Лопесом, но две недели назад Джордж Камбосос нарушил все планы – сам захватил легкий вес.

Два других обладателя титулов в дивизионе Дэвин Хэйни и Джервонта Дэвис одержали свои победы на прошлой неделе, но ни один, ни второй не выглядели убедительно. Сейчас очередь Ломаченко проявить себя. И у 33-летнего украинца остается лишь одна цель: стать абсолютным чемпионом дивизиона.

Василий встретился с Марком Кригелем и обсудил свое будещее, свой настрой и даже то, почему его называют Волдемортом.

Это еще один шаг к моей цели. У меня есть мечта – стать абсолютным чемпионом. Я провалился в ее осуществлении.

Провалился?

Провалился. Я провалился в первой попытке, но сейчас у меня есть еще один шанс. И я встаю с кровати с этой мечтой. Я просыпаюсь с ней, я живу с этой целью. Этот бой – еще один шаг к ее исполнению.

Стать абсолютным чемпионом мира?

Да.

Она тебя цепляет, волнует, подталкивает?

Подталкивает. Понимаете, в течение жизни, в течение спортивной жизни тебе нужна цель. Потому что, если ее у тебя нет, ты не будешь просыпаться рано, тренироваться три раза в день. Ты не сможешь, потому что у тебя нет цели, потому что ты не понимаешь зачем тебе нужно все это делать, зачем нужно идти в зал. Но если цель есть, то она движет тобой.

После этого поражения, желание ее осуществить стало еще больше?

Да. Определенно. Для меня это то же, что произошло в любителях в 2007 году. Тогда я проиграл Альберту Селимову в моем первом поединке на чемпионате мира. Это было в Чикаго. Я проиграл тот бой, но потом вернулся. Я живу с этими воспоминаниями, потому что я никогда ранее не уступал. Это был большой, большой шок для меня. Я навсегда запомнил тот момент, он подталкивал меня продолжать. Сейчас то же самое. И сейчас у меня есть еще один шанс.

Он жесткий парень. У него есть мощь. У него есть опыт. У него есть размах рук. Он выше меня, он понимает бокс.

В чем тогда его слабость?

Я знаю его слабости, но сейчас не буду о них говорить.

В чем разница между ним и другим очень высоким парнем в легком весе, с которым ты недавно дрался, Накатани?

Он лучше понимает бокс, он более техничный, если сравнивать его с Накатани, у него больше мощи.

Нужно ли тебе сделать заявление в этом бою, нужно ли тебе нокаутировать его?

Нет. Я не думаю об этом. Я никогда не думаю о том, чтобы кого-то нокаутировать или что мне нужно завершить бой раньше. Я просто хочу проявить мой лучший стиль, мои лучшие навыки. И ту стратегию, которую отец подготовит мне на этот бой. Я хочу продемонстрировать ее для него, для моего отца.

Через несколько дней после этого я думал, что произошло с моей карьерой, и пришел к выводу: «Дружище, жизнь на этом не заканчивается. Она продолжается». Так что, думаю, жизнь продолжается и моя цель в жизни – это не стать абсолютом. Это моя цель в спорте. Но куда более важнее иметь цель в жизни. Она на первом месте.

И какая же самая важная цель у тебя в жизни?

Быть настоящим мужчиной, дать жизнь другому. Я говорю о моих детях. Я дал жизнь моим детям, сейчас я отец. Сейчас мне нужно нести ответственность за моих детей. Мне нужно подарить умную жизнь моим детям. Это сейчас моя цель в жизни.

Что ты сказал своему сыну, когда проиграл?

Это спорт. Такое бывает. И что это урок жизни. Наверное, я не знаю, но, наверное, я не был готов к этому. Но, знаете, сейчас я проиграл. Это многое поменяло у меня в голове.

К примеру, просьба родственника, на которую раньше я не обратил бы внимания, а сейчас понимаю, что это может быть важно для него, для этого человека. Я изменил свое отношение.

Я терял свое время. Но это неправильно. У меня есть дети. Мне нужно уделять им как можно больше своей жизни.

Это бокс. Никто не знает, что произошло. У нас есть очень хорошие боксеры в дивизионе. Думаю, он самый интересный в боксе сейчас.

Кто лучший легковес?

Мы не знаем, потому что мы не деремся друг против друга.

Все говорят в социальных сетях. Но никто не вызывает друг друга. Почему?

Я не знаю. Я прочитал несколько комментарием под моим недавним постом, и один парень написал: «Никто не вызывает Ломаченко, потому что он сейчас как Волдеморт из «Гарри Поттера». Все боятся этого парня, никто не говорит его имя».

Думаешь, они боятся произносить твое имя?

Сейчас у меня нет пояса и это большой риск для них. Они претендуют на величие, но они боятся драться со мной. Я стремлюсь к величию, но они отказываются боксировать со мной.

С кем бы ты хотел драться? Ты выбираешь конкретного соперника или пояса?

Для меня важнее пояса.

Перед боем я давал Камбососу шансы, но я не думал о нокдауне или нокауте от него. Я давал шанс. Но верил, что Лопес победит.

Камбосос проделал очень хорошую работу. Очень умную работу. И сейчас он лучший в нашем дивизионе, потому что у него все пояса.

Что ты скажешь о Дэвине Хэйни и Джоджо Диасе? Что ты там увидел?

Это был близкий бой, но, опять же, если мы говорим о чистых ударах от Диаса, то их было больше, чем у Хэйни. Но, конечно, Хэйни был более агрессивным. Он контролировал бой. Это был хороший бой. Правда. Опять же, размах рук, размеры – они играют роль. Диас только поднялся из дивизиона ниже.

А что скажешь о бое между Танком Дэвисом и Исааком Крусом?

Мне понравился этот бой. Многие ожидали, что Дэвис будет способен боксировать с топовыми бойцами, наверное, многие ожидали, что он готов к этому. Но как результат этот боя, мы увидели много проблем. Не знаю в каком раунде он травмировал руку, но бокс – это также о навыках. Что у него по защите? Он пропускал много ударов. Даже с травмированной рукой ты можешь защищаться.

Теперь я понимаю, почему его промоутер Флойд Мейзвер не хочет организовывать ему бой с топами дивизиона.

Как ты думаешь, Танк Дэвис великий боксер?

Нет, конечно же нет. Он не великий. Как он может быть великим, если он не дрался ни с кем из топов нашего дивизиона?

Знаете что? Он меня удивил. Он меня удивил, когда я смотрел его бой с Люком Кэмпбеллом. Он упал, но смог увернуться. Это меня удивило. Я его зауважал. Он топового уровня.

Гарсия, Дэвис, Хэйни, Камбосос – как думаешь, кто-то из них подерется с тобой?

После того, что я только что сказал, наверное, да. Ты можешь быть хорошим. Но ты не можешь быть на топовом уровне, если не подерешься со мной. Я был не просто чемпионом мира, а чемпионом в трех разных дивизионах. Именно поэтому если они хотят быть на топовом уровне, то должны подраться со мной.

И что ты теперь будешь делать?

У меня бой в воскресенье. После него будем обсуждать кто станет следующим.

Что скажешь о возможности встретиться с Шакуром Стивенсоном?

Если ты не часть моих планов, то я не буду драться с тобой. Как я могу опуститься во второй полулегкий вес? Зачем? Мне нужно опуститься просто чтобы подраться с ним?

А что если у него будет два пояса?

Нет. Сейчас у меня есть цель – чемпион мира в легком дивизионе. Вот и все. Я остаюсь здесь. Моя цель – чемпион в этом весе. Это моя цель. Это мой план. Но если у него будет четыре пояса там, то я опущусь.

Четыре пояса?

Четыре пояса.

А как на счет сначала двух?

Нет, мне не нужно два. У меня уже было три.