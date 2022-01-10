«Не деньги». Усик рассказал, что мотивирует его перед поединком

Чемпиону нравится выполнять поставленные перед собой задачи

Александр Усик / Фото: Facebook

Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) рассказал, в чем он находит мотивацию перед поединком:



Не деньги, это точно. Мотивируют меня выполнение задачи, которую ставят. Я говорю себе: «А могу ли я это сделать?» И я иду, поднимаюсь. Первый этаж, второй. Многие не верят в то, что делают. Абсолютно не верят. Мечтают, но не идут к своей мечте. Говорят, что хотят это сделать, но не идут. Я думаю, у каждого из нас должна быть мотивация сначала маме доказать, что я могу это сделать. Папе, близким. Но это не должно быть ради того, чтобы кому-то ткнуть носом, что я это сделал. Надо просто делать то, что ты хочешь, но только грамотно. Многие говорят: «Я сам себе мотиватор, я знаю, что мне делать». И куда-то как заблудиться. Мотивировать тебя должно то, куда ты хочешь дойти, чего ты хочешь добиться от этого.

Также Усик признался, что бокс – не главное в его жизни.