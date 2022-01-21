Мексиканский тренер: «Альваресу подсуживали в бою с Головкиным»
Не Канело. Топ-тренер назвал лучшего боксера Мексики
Игнасио Беристайн аргументировал свой выбор
21:55
Сауль Альварес / фото - boxingscene.com
Легендарный мексиканский тренер Игнасио Беристайн в интервью Fight Hub TV привел пример величайших боксеров, не включив в свой список звездного соотечественника Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KО).
«Величайшие? Это, например, Чавес-старший. Мой друг и брат, гордость Мексики. Это Мэнни Пакьяо, который дарил людям невероятные побоища. Но не Канело. Он побеждает, он зарабатывает миллионы, его руку поднимает рефери. Но он все равно не убедил».
Игнасио Беристайн не считает Сауля Альвареса одним из величайших спортсменов в истории страны.
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