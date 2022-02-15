Не Ломаченко. Райан Гарсия назвал самого приоритетного соперника

«Будет круто, если завалю его первым ударом». Известно, когда Райан Гарсия проведет следующий бой
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Американец намерен подраться с Дэвисом
13:48
Райан Гарсия / Фото: DAZN
Проспект легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 KO) в эфире подкаста Last Stand Podcast with Brian Custer заявил, что больше остальных хочет бой с Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 КО).
«Больше остальных я хочу драться с Дэвисом. Я просто хочу, чтобы этот бой состоялся уже сейчас. Думаю, это будет что-то вроде противостояния Леонард – Хирнс, примерно такая атмосфера. Все хотят сделать ставку, а кто-то выиграет больше других. Это будет захватывающе.
Конечно, я хочу подраться с Камбососом, поскольку у него есть все пояса. Было бы круто их заполучить. Когда я побью этих двух парней, а я разберусь с ними очень быстро, то просто зачищу весь остальной дивизион».
Напомним, ранее тренер Гарсии заявил, что Райан уже сейчас готов побить многих топов легкого веса.
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