Не Ломаченко. Райан Гарсия назвал самого приоритетного соперника

Райан Гарсия / Фото: DAZN

Проспект легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 KO) в эфире подкаста Last Stand Podcast with Brian Custer заявил, что больше остальных хочет бой с Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 КО).



Конечно, я хочу подраться с Камбососом, поскольку у него есть все пояса. Было бы круто их заполучить. Когда я побью этих двух парней, а я разберусь с ними очень быстро, то просто зачищу весь остальной дивизион».