Не Мейвезер, Баррера или Маркез. Пакьяо назвал бой, который изменил его жизнь

Мэнни Пакьяо / фото - Boxing Scene

Бывший чемпион мира в 8 весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) назвал бой, который изменил его жизнь. В беседе c Boxing Scene филиппинец вспомнил свой дебют в США.

Этим человеком оказался владелец спортзала Фредди Роуч, который согласился работать со мной. После первого раунда я вернулся в свой угол и сказал, что только что нашел своего нового тренера. Фредди отлично владел лапами, и, как я вскоре узнал, отлично справлялся с инструкциями.

Внезапно, когда я готовился вернуться на Филиппины, мы получили предложение бросить вызов чемпиону IBF в полулегком весе Лехло Ледвабе. Я был третьим в рейтинге, и два бойца, опережавшие меня, не смогли или не захотели вступить в бой.

Мы с Фредди тренировались вместе около двух недель, и теперь я выхожу на ринг в MGM Grand, чтобы сразиться с Ледвабой на канале HBO Pay-Per-View. Это было безумно. Этот бой изменил мою жизнь».