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Не Мейвезер, Баррера или Маркез. Пакьяо назвал бой, который изменил его жизнь

Филиппинец вспомнил свой дебют в США
Бокс Профессиональный бокс
19:54
Не Мейвезер, Баррера или Маркез. Пакьяо назвал бой, который изменил его жизнь
Мэнни Пакьяо / фото - Boxing Scene

Бывший чемпион мира в 8 весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) назвал бой, который изменил его жизнь. В беседе c Boxing Scene филиппинец вспомнил свой дебют в США.

«Мы жили в маленькой квартире в Голливуде, недалеко от бульвара Денни на Сансет, недалеко от шоссе 101. Мы пошли в рекомендованный нам тренажерный зал – боксерский клуб Wild Card – и мой менеджер представился мужчине в тренажерном зале и сказал ему, что он искал тренера для работы со мной на лапах.

Этим человеком оказался владелец спортзала Фредди Роуч, который согласился работать со мной. После первого раунда я вернулся в свой угол и сказал, что только что нашел своего нового тренера. Фредди отлично владел лапами, и, как я вскоре узнал, отлично справлялся с инструкциями.

Внезапно, когда я готовился вернуться на Филиппины, мы получили предложение бросить вызов чемпиону IBF в полулегком весе Лехло Ледвабе. Я был третьим в рейтинге, и два бойца, опережавшие меня, не смогли или не захотели вступить в бой.

Мы с Фредди тренировались вместе около двух недель, и теперь я выхожу на ринг в MGM Grand, чтобы сразиться с Ледвабой на канале HBO Pay-Per-View. Это было безумно. Этот бой изменил мою жизнь».  

Пакьяо ранее показал фрагмент своей открытой тренировки.

Антон Кривенко
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