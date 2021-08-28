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Не Мейвезер, и даже не Ломаченко. Главный бой августа: Джейк Пол vs Вудли

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Бокс Профессиональный бокс
10:31
Не Мейвезер, и даже не Ломаченко. Главный бой августа: Джейк Пол vs Вудли Превью
Тайрон Вудли - Джейк Пол / Фото: Showtime

22 августа на арене Rocket Mortgage Fieldhouse в Кливленде (США) 24-летний местный видеоблогер Джейк Пол (3-0, 2 КО) проведет поединок против 39-летнего дебютирующего в боксе экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7 в MMA).

Нынешний год с новыми красками открыл мир бокса, поскольку большим промоутерам показали важность медийной составляющей. Рание этим занималась UFC, но тонкая и консервативная боксерская община постоянно обращала внимание на тот факт, что MMA – это другой, далекий вид спорта.

Однако, сейчас, благодаря даже не Флойду Мейвезеру, а братьям Полам этим промоутерам и боксерам, удерживающим у себя по одному поясу из четырех, просто утерли нос. Видеоблогеры вышли в ринг и начали зарабатывать огромные деньги. И у них на разогреве боксируют чемпионы мира и другие топовые бойцы.

В андеркарте поединка Пола и Вудли мы увидим экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Ивана Баранчика, британского топ-супертяжеловеса Даниля Дюбуа и даже брата Тайсона Фьюри Томми. Веселое будет боксерское шоу. И мы уверены, что этих парней никто не обидел в гонорарах, а в узнаваемости они получат в три раза больше чем на шоу Top Rank Боба Арума и Matchroom Boxing Эдди Хирна.

ДЖЕЙК ПОЛ

Джейка Пола в различных видеороликах мы видим как наглого, дерзкого парня, у которого нет тормозов. Он раз за разом вызывает различных бойцов на ринг: оскорблял Конора Макгрегора, преследовал друзей ирландца, кричал о желании подраться с Саулем Альваресом, и ставит ультиматумы Флойду Мейвезеру. Что же за этим стоит? На самом деле, за успехом американца стоит тяжелый труд на тренировках и умение быть эпатажным.

Пол сейчас получает поединки с минимальным риском и большим заработком. Важно признать, что у Джейка еще не было ни одного серьезного оппонента, такого, который мог бы создать ему хоть какую-то конкуренцию. Баскетболиста Нэйта Робинсона он нокаутировал легко и непринужденно еще в начале боя. С Беном Аскреном была такая же ситуация. Многие кричат, что блогер побил экс-чемпиона Bellator и ONE Championship, экс-бойца UFC. Но здесь нужно делать сноску на то, что Аскрен меньше по габаритам, очень возрастной и ужасен в ударке – этот парень борец высокого уровня, который за десятилетнюю карьеру в MMA так и не научился бить ни одного удара.

Конечно, оппозиция у Пола ужасная, но чем она отличается от мешочной диеты перспективных боксеров? Джейку всего 24 и у него за плечами лишь три боя. Единственная претензия к нему – это выбор соперников из меньших весовых категорий. Но Вудли является примером того, что уровень противников блогера понемногу растет.

ТАЙРОН ВУДЛИ

Тайрон Вудли поздно начал заниматься единоборствами. Лишь после 20 лет он открыл для себя борьбу, с которой и стартовал в MMA. Американец никогда не был ударником и пускай 7 побед нокаутами вас не обманывают.

Вудли всегда являлся непростым соперником для любого в MMA, поскольку он имеет большую физическую мощь, которая не позволяла противникам доминировать. Хотя, несколько примеров доминации было, но это был еще и уже не пиковый Тайрон. Рори Макдональд до чемпионства и Камару Усман после измучивали его в борьбе, поскольку их уровень намного выше.


Свои четыре последних боя в UFC Вудли проиграл. Почему? Просто в соперниках были два борца и два джитсера, у которых уровень значительно выше, Эти парни просто уничтожили ветерана и вынудили руководство промоушена уволить Тайрона.

Почему у Вудли 7 нокаутов в карьере? Просто Тайрон имел нокаутирующий удар. Если от него прилетал оверхент, то соперники «теряли сознание». Однако есть у нас сомнение, что у американца до сих пор присутствует это оружие, поскольку он не единожды травмировал свои руки, в том числе бицепс. Последний раз ему удавалось сбивать противника с ног в сентябре 2018 года в бою против Даррена Тилла.

ПРОГНОЗ

Вудли последние 10 лет тренировал бокс для MMA, а не бокс для бокса. В смешанных единоборствах арсенал ударной техники на руках очень ограничен. Однозначно, Тайрон не умеет делать то, что есть у Пола – тайминг, комбинационная работа. К тому же, Джейк выше, тяжелее, умелее, и моложе, с очень тяжелым ударом. Он выйдет на бой с множество раз травмированным 39-летним мужчиной из другой весовой категории и без опыта в боксе.

Конечно, Вудли чаще принимал удары в голову и он лучше видеоблогера знает, что делать в тех или иных ситуациях. Но в последних боях его сильно били в стойке. Сложно представить, что будет после попадания Джейка Пола, у которого динамит в руках.


Мы думаем, что если Вудли не попадет в голову соперника мощнейшим оверхендом, то Пол будет доминировать в ринге и завершит бой нокаутом. Сейчас сложно представить, что в плане бокса ветеран из MMA может противопоставить блогеру.

Прогноз: победа Пола нокаутом во втором раунде.

Онлайн трансляция боя Джейк Пол – Тайрон Вудли.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua

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