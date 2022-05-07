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Не могут лишить пояса. Промоутер Фьюри заявил, что даже после завершения карьеры Тайсон останется чемпионом WBC

С претендентом разделался, так что отвяжитесь
Бокс Профессиональный бокс
16:55
Не могут лишить пояса. Промоутер Фьюри заявил, что даже после завершения карьеры Тайсон останется чемпионом WBC
Фото: BT Sport

Co-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) Фрэнк Уоррен в интервью SecondsOut рассказал, что Всемирный боксерский совет не может лишить «Цыганского короля» титула на следующей неделе:

Никто не будет указывать Тайсону, что ему делать. Это может решать только он со своей женой Пэрис. В WBC хотят «прощупать почву»? А что тут оценивать, ради чего такая спешка? У Фьюри есть обязательный претендент? Нет, он только что отправил его в нокаут. А если нет претендента, то о чем вообще рассуждать? Забрать пояс могут за нежелание драться с претендентом. А тут ситуация иная.

Ранее представитель Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) заявил, что Фьюри вернется ради боя с AJ ил Александром Усиком (19-0 ,13 KO).

Олег Шумейко-младший
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Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен

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