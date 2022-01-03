Киладзе считает, что Усику не победить Джошуа в реванше
«Не потому, что жена украинка». Киладзе прогнозирует победу Ломаченко в бою с Дэвисом
Также супертяж назвал сильные стороны Ломы
09:45
Яго Киладзе (справа) / Фото: PBC
Грузинский супертяж Яго Киладзе (27-6-1, 19 KO) в интервью ESNEWS высказался о возможном поединке в легком дивизионе между Василием Ломаченко (16-2, 11 KO) и Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 KO):
Победит Ломаченко.
Репортер
Потому что ваша жена украинка?
Да нет. Просто Лома быстрее и техничнее.
Киладзе после «украденного» боя пообещал вырубить Виктора Выхриста (9-0, 7 KO) в реванше за три раунда.