Не против россиянина в финале. Чемпион мира Захареев рассказал, какой бой был самым тяжелым на мировом первенстве

Юрий Захареев / Фото: ФБУ

Самый молодой украинский чемпион мира Юрий Захареев рассказал, какой поединок на планетарном первенстве был для него самым тяжелым:



Мне повезло, что подготовкой занимается мой тренер. Он просматривает поединки моих оппонентов, изучает их слабые места. Затем мы на лапах отрабатываем и готовимся к каждому из них.

Главное отличие молодежного чемпионата от взрослого – что в Белграде все мои соперники были старше и опытнее меня. Некоторые были и физически сильнее. Впрочем, мы были быстрее и более ловкими. Мы с наставником знали, как правильно готовиться к каждому из соперников. Это и стало залогом успеха в столкновениях против них.