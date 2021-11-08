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Не против россиянина в финале. Чемпион мира Захареев рассказал, какой бой был самым тяжелым на мировом первенстве

Украинец раздельным решением выиграл у казаха в четвертьфинале
Бокс Аматорский бокс
18:35
Не против россиянина в финале. Чемпион мира Захареев рассказал, какой бой был самым тяжелым на мировом первенстве
Юрий Захареев / Фото: ФБУ

Самый молодой украинский чемпион мира Юрий Захареев рассказал, какой поединок на планетарном первенстве был для него самым тяжелым:

Самым сложным для меня, безусловно, был бой против боксера из Казахстана в четвертьфинале. Трудно было его прочитать, подстроиться под его технику. Впрочем, я рад, что мы с моим тренером Игорем Юрескулом нашли верный подход к оппоненту.

Мне повезло, что подготовкой занимается мой тренер. Он просматривает поединки моих оппонентов, изучает их слабые места. Затем мы на лапах отрабатываем и готовимся к каждому из них.

Главное отличие молодежного чемпионата от взрослого – что в Белграде все мои соперники были старше и опытнее меня. Некоторые были и физически сильнее. Впрочем, мы были быстрее и более ловкими. Мы с наставником знали, как правильно готовиться к каждому из соперников. Это и стало залогом успеха в столкновениях против них.

Отметим, что в битве за медаль украинец выиграл у казаха Асланбека Шимбергенова раздельным решением судей.

Источник: fbu.org.ua Олег Шумейко-младший
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