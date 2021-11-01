«Не ровня Фьюри, но опасный соперник». Тренер Уайлдера назвал сроки возвращения нокаутера

Малик заверил, что следующий соперник проходным не будет

Уайлдер и Малик / Фото: PBC

Тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) Скотт Малик в интервью WBN рассказал, когда американский нокаутер вернется в ринг:



Он немного отдохнет, а через пару месяцев мы вернемся в зал. Думаю, тренировочный лагерь начнем не позже марта. А поединок будет в мае. Возможно, чуть раньше, но все будет зависеть от процесса восстановления. Первый бой проведем против оппонента чуть ниже уровнем. Но мы не можем себе позволить опуститься слишком низко. Однозначно в предстоящем бою будет опасный соперник, но не уровень Фьюри. Это не будет какой-то джорнимен или гейткипер. Это будет именитый боец.

Также Малик рассказал, что уже на следующий день позвонил Деонтею и начал обсуждать ошибки в бою с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).