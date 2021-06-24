Не страшно ли за здоровье? Джейк Пол готов подраться с Альваресом за чемпионские пояса

Джейк Пол с братом Логаном / Фото: Sky Sports

Блогер Джейк Пол (3-0, 3 КО) заявил в интервью TMZ, что рассматривает возможность проведения поединка против лидера рейтинга pound-for-pound Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО).



Почему бы и нет, детка? Много людей боятся, не так ли? Они боятся попробовать, боятся покинуть свою зону комфорта, боятся перемен. Но это они, а не я. Я знаю, что я могу достичь всего, что я задумал. В этом и заключается разница между успешными людьми и неудачниками в этом мире.