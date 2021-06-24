Альварес ответил на вызов Джермалла Чарло
Не страшно ли за здоровье? Джейк Пол готов подраться с Альваресом за чемпионские пояса
Блогер считает, что поединок с лидером P4P возможен
18:40
Джейк Пол с братом Логаном / Фото: Sky Sports
Блогер Джейк Пол (3-0, 3 КО) заявил в интервью TMZ, что рассматривает возможность проведения поединка против лидера рейтинга pound-for-pound Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО).
Я мыслю открыто, и я думаю, что все возможно. В том числе бой против Канело Альвареса за титулы WBC или WBO. Главное, как я сам это воспринимаю, а я отношусь к этому очень серьезно. Серьезнее, чем 99% всех этих профессиональных боксеров.
Почему бы и нет, детка? Много людей боятся, не так ли? Они боятся попробовать, боятся покинуть свою зону комфорта, боятся перемен. Но это они, а не я. Я знаю, что я могу достичь всего, что я задумал. В этом и заключается разница между успешными людьми и неудачниками в этом мире.
Напомним, что следующим соперником Пола станет экс-чемпион UFC Тайрон Вудли (19-7-1).
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