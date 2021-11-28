Не сумевшего достойно принять поражение Лопеса освистали собственные фанаты

Американец в Madison Square Garden лишился звания абсолютного чемпиона мира

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Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) не сумел достойно принять поражение в бою с Джорджом Камбососом (20-0, 10 КО).

Прямо в ринге на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке американец заявил, что на самом деле выиграл у Камбососа, при чем сделал это разгромно.

Подобной риторики не поняли даже фанаты Лопеса, которые активно поддерживали его по ходу поединка, однако начали освистывать во время интервью:

Напомним, в контракте на бой Лопес – Камбосос не было опции о реванше, однако австралиец готов дать Теофимо шанс вернуть пояса, но только у себя на родине.