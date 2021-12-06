Не только космические отступные. У Джошуа есть еще одно условие, чтобы уйти в сторона ради боя Усик – Фьюри

AJ хочет бой с абсолютным чемпионом

Энтони Джошуа / Фото: Matchroom

Со-промоутер Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен рассказал iFL TV, что не только финансовая выгода нужна Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), чтобы уступить право боя с Александром Усиком (19-0, 13 KO) «Цыганскому королю»:



Джошуа должен отступить. Это должно произойти, и после мы будем двигаться дальше. Я вижу, что это может произойти. Надеюсь, что мы сможем убедить все стороны подписать соглашение без анонсирования этого и идти дальше. Пока подписи не стоят, то и говорить не о чем. Все хотят боя Усик – Фьюри. Энтони хочет подраться с победителем, как он сам сказал. Так что это должно быть частью соглашения.

Бывший соперник Джошуа считает, что у британца нет никаких шансов против украинца.