«Бей бомжей дома дальше». Редкач ответил на вызов Беринчика
Не уличная драка. Стали известны цены билетов на бой Беринчик – Лобов
Украинец проведет первый поединок на голых кулаках
16:58
Беринчик и Лобов / фото - Mahatch
Стартовала продажа билетов на шоу лиги кулачных боев Mahatch 24 июля в Дворце Спорта, Киев.
Главным поединком вечера станет противостояние серебряного призера Олимпиады Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) против спарринг-партнера Конора Макгрегора – Артема Лобова.
Цены на билеты варьируются от 600 до 3000 гривен.
Ранее о желании подраться на голых кулаках заявил Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО).