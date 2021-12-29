Не Усик – Джошуа. Промоутер Ломаченко назвал лучший бой 2021 года

Арум хочет свести Фьюри с Хелениусом или Руисом
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Ожидаемо, Арум вспомнил о третьем бое Фьюри и Уайлдера
12:30
Фото: Getty Images
Глава Top Rank Боб Арум
рассказал в интервью iFL TV, какой поединок в 2021 году считает лучшим:
Меня все еще покалывает, когда я вспоминаю об этом бое. Это было больше похоже на кино о боксе. Большой парень оказывается на настиле, встает, укладывает другого на канвас. Поединок был очень захватывающим. Большего от хэвивейта получить нельзя. Учитывая, что наш парень победил, это сделало бой еще лучше.
Это, безусловно, был хайлайт года.
Напомним, что Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) после победы над Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO) хотел подраться с Александром Усиком (19-0, 13 KO) за «абсолюта».
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