Готовится к еще одному ограблению Джошуа? Усик сменил прическу и надел балаклаву
Небитый китаец желает взять реванш у Джошуа за поражение на Олимпиаде-2008
Чжан Чжилей готов поквитаться с британцем у себя на родине
07 января 10:00
Чжан Чжилей / Фото - hubloidНепобежденный китайский супертяжеловес Чжан Чжилей (23-0-1, 18 KO) в интервью Fightmag заявил, что желает взять реванш у экс-оппонента по любительскому рингу Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
«Я бы с удовольствием подрался с Эй Джеем в Китае, учитывая наше общее прошлое в любителях».
«Даже имеется подходящая арена – стадион «Птичье гнездо» [спортивный многофункциональный комплекс в Пекине] вмещает 100 тысяч зрителей, так что у нас все есть. Пекин и Шанхай – самые крупные города, очень экономически развитые, тогда как бокс в Китае идет на подъем. Тамошние фанаты спорта любят бокс, они обожают Эй Джея, и если нам удастся все организовать, это станет громадным событием для бокса».
Напомним, на Играх в Лондоне-2012 в четвертьфинале Чжилей проиграл по очкам (11:15) в конкурентном поединке Джошуа.
В своем последнем поединке Чжилей уничтожил Крэйга Льюиса (14-5-1, 8 KO).