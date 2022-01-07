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Небитый китаец желает взять реванш у Джошуа за поражение на Олимпиаде-2008

Чжан Чжилей готов поквитаться с британцем у себя на родине
Бокс Профессиональный бокс
07 января 10:00
Небитый китаец желает взять реванш у Джошуа за поражение на Олимпиаде-2008
Чжан Чжилей / Фото - hubloid
Непобежденный китайский супертяжеловес Чжан Чжилей (23-0-1, 18 KO) в интервью Fightmag заявил, что желает взять реванш у экс-оппонента по любительскому рингу Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

«Я бы с удовольствием подрался с Эй Джеем в Китае, учитывая наше общее прошлое в любителях».


«Даже имеется подходящая арена – стадион «Птичье гнездо» [спортивный многофункциональный комплекс в Пекине] вмещает 100 тысяч зрителей, так что у нас все есть. Пекин и Шанхай – самые крупные города, очень экономически развитые, тогда как бокс в Китае идет на подъем. Тамошние фанаты спорта любят бокс, они обожают Эй Джея, и если нам удастся все организовать, это станет громадным событием для бокса».


Напомним, на Играх в Лондоне-2012 в четвертьфинале Чжилей проиграл по очкам (11:15) в конкурентном поединке Джошуа.

В своем последнем поединке Чжилей уничтожил Крэйга Льюиса (14-5-1, 8 KO).
 

Владимир Кириченко
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Теги

Чжан Чжилей Энтони Джошуа

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