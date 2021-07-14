Владислав Сиренко: «Сборная Украины должна выходить из группы на Евро-2020, как минимум, со второго места»
Небитый украинский нокаутер-супертяж готовится к следующему бою в Киеве
Владислав Сиренко снялся в эпичном ролике
17:17
Фото: Facebook Владислава Сиренко
Небитый украинский нокаутер-супертяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) продолжает подготовку к следующему поединку, который состоится осенью.
Имя будущего соперника Сиренко пока неизвестно.
Напомним, в предыдущем поединке Сиренко победил брата известного футболиста Карима Бензема.
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