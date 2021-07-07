Владислав Сиренко: «Сборная Украины должна выходить из группы на Евро-2020, как минимум, со второго места»
Небитый украинский нокаутер-супертяж начал подготовку к следующему бою
Владислав Сиренко вернется в ринг осенью
19:12
Сиренко и его тренер Али Башир / Фото: Facebook боксера
Небитый украинский нокаутер-супертяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) начал подготовку к возращению в ринг, которое состоится осенью. Об этом боксер сообщил в Instagram.
Имя будущего соперника Сиренко пока неизвестно.
Напомним, в предыдущем поединке Сиренко победил брата известного футболиста Карима Бензема.
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