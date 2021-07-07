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Небитый украинский нокаутер-супертяж начал подготовку к следующему бою

Владислав Сиренко вернется в ринг осенью
Бокс Профессиональный бокс
19:12
Небитый украинский нокаутер-супертяж начал подготовку к следующему бою
Сиренко и его тренер Али Башир / Фото: Facebook боксера

Небитый украинский нокаутер-супертяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) начал подготовку к возращению в ринг, которое состоится осенью. Об этом боксер сообщил в Instagram

Имя будущего соперника Сиренко пока неизвестно.

Напомним, в предыдущем поединке Сиренко победил брата известного футболиста Карима Бензема.

Сергей Остапенко
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Владислав Сиренко

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