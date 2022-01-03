Сенченко: «Сиренко и Руденко – два лучших супертяжеловеса в Украине. Но есть еще Захожий»
Небитый украинский нокаутер-супертяж вернется на ринг в январе
Александр Захожий большинство своих поединков завершает досрочно
21:21
Фото: Facebook Александра Захожего
28-летний супертяжеловес Александр Захожий (15-0, 11 КО) следующий бой проведет 21 января в Германии.
Соперником украинца станет 39-летний представитель Чехии Павел Соур (13-6, 8 КО).
Предыдущий раз Захожий дрался 19 апреля, выиграв техническим нокаутом у Сергея Вервейко (11-4, 7 КО). Что касается Соура, то он идет на серии из трех досрочных поражений.
К бою с чехом Захожий готовится в Киеве: