Небитый украинский нокаутер-супертяж вернется на ринг в январе

Александр Захожий большинство своих поединков завершает досрочно

Фото: Facebook Александра Захожего

28-летний супертяжеловес Александр Захожий (15-0, 11 КО) следующий бой проведет 21 января в Германии.

Соперником украинца станет 39-летний представитель Чехии Павел Соур (13-6, 8 КО).

Предыдущий раз Захожий дрался 19 апреля, выиграв техническим нокаутом у Сергея Вервейко (11-4, 7 КО). Что касается Соура, то он идет на серии из трех досрочных поражений.

К бою с чехом Захожий готовится в Киеве:



